Schloz e Meloni, quel feeling che non ti aspetti

Schloz in Italia, "forte segnale di attenzione del cancelliere verso la premier italiana"

Dopo la visita a Febbraio a Berlino della Meloni, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ieri ha ricambiato il favore recandosi in visita a Roma. Questo fatto è stato sottolineato da quasi tutti giornali tedeschi come un forte segnale di attenzione del cancelliere verso la premier italiana.

Le parole del cancelliere dopo il colloquio di oltre un ora e mezza con il presidente del Consiglio a Palazzo Chigi, sono state assai eloquenti nel rappresentare il nuovo clima di fiducia e di amicizia che si sta creando tra due paesi, che in passato invece si sono sempre guardati con una certa diffidenza l’uno verso l’altro. Il cancelliere tedesco definisce l’Italia «partner importante e amico affidabile» e poche ore dopo scrive su Twitter: «Di fronte all’emergenza siamo l’uno al fianco dell’altro. Italia e Germania lo stanno dimostrando con il sostegno all’Ucraina e la stretta collaborazione nell’Ue e nella Nato”.

In una intervista al Corriere aveva ribadito invece come sui migranti il nostro paese non vada lasciato da solo. Il colloquio si è talmente dilungato, che la premier italiana ha dovuto spostare il suo appuntamento per una intervista con Bruno Vespa, nella sua masseria in Manduria, programmato da tempo.