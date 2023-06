Meloni incontra Scholz: fronte comune su migranti, energia e Ucraina. VIDEO

Giorgia Meloni incontra Olaf Scholz a Palazzo Chigi: "Pronti a un piano d'azione Italia-Germania"

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha incontrato oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi e, in un'intervista rilasciata al Corriere prima del colloquio ha sottolineato che "Italia, Grecia e gli altri Paesi mediterranei affrontano una sfida enorme, poiché il numero dei rifugiati che arrivano ai loro confini é in aumento". "Non possiamo lasciare - ha sottolineato Scholz - l'Italia e gli altri Paesi da soli, ma dobbiamo adottare un approccio di solidarietà e responsabilità". "Sono stata molto lieta di ricevere il Cancelliere Scholz, "i rapporti" tra i governi di Italia e Germania "sono molto intensi", ha detto la premier nelle dichiarazioni alla stampa successive al bilaterale, "ci sono molti temi di vicinanza nell'agenda politica ma anche un comune impegno di dialogo nell'affrontare le sfide comuni. Sono convinto che troveremo un ulteriore terreno di collaborazione comune nel G7 con la presidenza italiana. Vogliamo intensificare il dialogo bilaterale".

"L'Italia è un partner importante e un amico affidabile", e con la Germania ci sono "eccelenti rapporti in Ue, Nato, G7 e G20, collaboriamo molto bene, facciamo riferimento l'uno all'altro", ha affermato da parte sua il cancelliere tedesco. Meloni ha citato l'accordo tra Ita e Lufthansa quale "testimonianza di quanto i nostri interessi siano convergenti sul piano strategico su dossier economici e strategici". "La complementarietà tra i nostri sistemi economici", ha aggiunto, "emerge non solamente dalle dimensioni dell'interscambio, si tratta di oltre 168 miliardi di euro nel 2022, un livello record assoluto per l'Italia, ma anche dalla crescita dei flussi che sono aumentati in tre anni di 50 miliardi di euro".

"Vogliamo rafforzare e intensificare il dialogo bilaterale anche grazie al piano d'azione Italia-Germania su cui abbiamo sostanzialmente raggiunto l'intesa e che vorremmo adottare nel prossimo vertice intergovernativo che si terrà in Germania entro fine anno", ha proseguito Meloni.

"Il piano d'azione - ha detto la premier - intende rendere ancora più regolare e intenso il nostro dialogo bilaterale a livello politico e tecnico, che ci permetterà di lavorare con un approccio pragmatico su molti temi che sono di importanza fondamentale per il futuro delle nostre due nazioni". Meloni ha parlato di "innovazione, ricerca, sviluppo, mercato del lavoro, coesione sociale, crescita ecologicamente sostenibile e protezione del clima, sia in ottica bilaterale sia in tema di coordinamento delle nostre posizioni in ambito europeo e internazionale".