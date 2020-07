Scostamento, FI gela il governo: "Non s'illudano, Centrodestra unito"

"Bisogna chiederlo a Palazzo Chigi, non dipende da noi". Con queste parole Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, intervistato da Affaritaliani.it dopo il vertice con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, risponde alla domanda su come voterà Forza Italia in Parlamento (al Senato il Centrodestra potrebbe essere determinante) sul terzo scostamento di bilancio (25 miliardi di euro) chiesto dall'esecutivo. "Le risposte devono arrivare dal governo, non da noi. E nessuno pensi che da Forza Italia possa arrivare un sostegno alla maggioranza a Palazzo Madama", su questo punto Tajani è chiarissimo e non lascia spazio a dubbi. "Chi lo immagina si sbaglia di grosso, il Centrodestra è unito. Forza Italia è nel Centrodestra, facciamo strategie comuni, mosse comuni e decisioni comuni".



Ma che cosa si aspetta l'opposizione dall'esecutivo? "Mica devono scrivere un trattato, basta una dichiarazione. Aspettiamo solo risposte chiare e precise prima del voto e non replichiamo alle provocazioni, come ad esempio 'abbiamo i voti' e 'facciamo da soli', o agli insulti a Berlusconi di qualche sprovveduto parlamentare del Movimento 5 Stelle". E ancora il numero due azzurro: "Berlusconi ha spiegato bene che cosa chiediamo al governo, basta rileggere le sue parole. Mi auguro che ci sia una risposta positiva da parte dell'esecutivo, noi siamo per costruire, non per distruggere. Vedremo che cosa dirà in Aula il premier e che cosa dirà il governo".



Tajani poi aggiunge: "Noi abbiamo sempre votato lo scostamento di bilancio, ma sia chiaro che non voteremo nulla a scatola chiusa. E' come a scuola, quando si fa un tema non si consegna in bianco, si consegna ben fatto e poi l'insegnante mette il voto. Il tema in bianco non esiste e, quindi, se la risposta del governo sarà positiva bene, d'altronde noi abbiamo già dimostrato di essere determinanti al Senato sullo scostamento di bilancio". Infine il vicepresidente di Forza Italia avverte chi nella maggioranza, soprattutto nel Partito Democratico, scommette che tanto alla fine i berlusconiani aiuteranno l'esecutivo. "Scommettono in modo sbagliato, non si devono fare illusioni su eventuali divisioni del Centrodestra. Che, ripeto, voterà unito. Noi andiamo in soccorso della patria e non del governo", conclude.