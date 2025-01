Mattarella ha stoppato lo 'scudo' per le forze dell'ordine. Meloni (e Tajani) d'accordo in chiave anti-Lega. Inside

Un colpo alla Lega che ha fatto di tutto per garantire al massimo la sicurezza e la tutela delle forze dell'ordine



"Nessuno è al di sopra della legge. Nessuno può essere impunito a prescindere. Quella norma è palesemente incostituzionale". Sarebbero questi i principi a cui si ispirerebbero i rilievi del Quirinale - secondo fonti qualificate parlamentari sia di maggioranza sia di opposizione - al Decreto Sicurezza e in particolare sul cosiddetto 'scudo penale' per gli agenti delle forze dell'ordine. E' stato quindi Sergio Mattarella - spiegano ancora le fonti - a frenare sulla norma a favore degli agenti di polizia e carabinieri (e non solo) aggrediti selvaggiamente da centri sociali e manifestanti pro-Palestini durante soprattutto le manifestazioni per ricordare la morte del giovane Ramy a Milano.



Un colpo durissimo alla Lega che ha fatto di tutto per garantire al massimo la sicurezza e la tutela delle forze dell'ordine, ma una posizione - quella del Colle - che trova spazio ampio in Forza Italia, come ha spiegato ieri ad Affaritaliani.it il portavoce nazionale del partito guidato da Antonio Tajani, Raffaele Nevi, parlando di "nessuna impunità per le forze dell'ordine e di massima cautela e attenzione sul provvedimento in esame". Ed ecco perché il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha tolto immediatamente lo 'scudo' per poliziotti e carabinieri dal Decreto Sicurezza. Troppi rischi, troppo alto il pericolo che il Presidente Sergio Mattarella non firmasse il provvedimento rispendendolo indietro all'esecutivo. Ma Giorgia Meloni che cosa ne pensa? Molti in Fratelli d'Italia leggono quanto sta accadendo in chiave politica. E tra l'altro anche il partito della premier usa parole di massima cautela come ha fatto oggi il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ad Affaritaliani.it.



In un momento di forte contrapposizione con la Lega per le elezioni regionali in Veneto e con la ormai palese minaccia del Carroccio di correre da solo, la presidente del Consiglio fa di tutto - spiegano i suoi - per danneggiare Matteo Salvini. E siccome lo 'scudo' per gli agenti (oltre ovviamente al resto del Decreto Sicurezza che andrà in Cdm settimana prossima) è figlio di un'iniziativa in particolare del sottosegretario leghista al ministero dell'Interno Nicola Molteni, fedelissimo del vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, va benissimo per Meloni lo stop imposto dal Quirinale. Anzi, molti in FdI vorrebbero che Salvini facesse ciò che è accaduto ieri all'Adnec Centre di Abu Dhabi quando all'arrivo della premier italiana il primo ministro albanese Edi Rama si è inginocchiato, le ha fatto gli auguri di compleanno (48 anni) e ha cominciato a intonare il motivetto 'tanti auguri a te...'. "La devi fare finita con questa storia", ha risposto il capo dell'esecutivo divertita.



Una sorta di sottomissione neanche tanto implicita che Salvini mai e poi mai potrà e vorrà fare, visto soprattutto che la sua Lega nel cuore del Nord 'padano' sta ribollendo. E mentre continuano i disagi sulla rete ferroviaria - c'è da ammettere che il vicepremier e ministro leghista è davvero sfortunato, ma in molti nella maggioranza si chiedono perché non abbia ancora cambiato i vertici di Fs - Salvini deve tenere il punto e non può cedere perché il suo Nord sta ribollendo.



Non solo il Veneto, dove la Liga è pronta davvero a correre da sola contro tutti, ma anche la Lombardia con Massimiliano Romeo segretario è tornata a rivendicare con forza le istanze del Nord e dell'autonomia. E quindi lo stop sulla tutela (o forse impunità) degli agenti delle forze dell'ordine imposto da Mattarella trova certamente il via libera di Antonio Tajani, liberale di natura, ma anche della premier, non tanto nel merito quanto in chiave politica e quindi anti-Lega e anti-Salvini.



