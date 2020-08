Scuola, Sasso (Lega): “A rischio riapertura, segnale pessimo per ripartenza”

''Mancano poche settimane al 14 settembre, data in cui le scuole dovrebbero ripartire, e il governo brancola nel buio. Gli insegnanti di tutta Italia sono appesi alla confusione di un ministro ormai commissariato che non ha avviato in tempo le procedure per le immissioni in ruolo e scarica ogni responsabilità in tema di contagi sulle famiglie e sui presidi, privi di aiuti per gli acquisti dei termoscanner e di indicazioni precise sulla ripartenza, mentre neppure i famosi banchi arriveranno per tempo. Le scuole rischiano di non riaprire, questo sarebbe un segnale pessimo per la ripartenza del Paese''. Lo afferma in una nota il deputato della Lega Rossano Sasso.

A BARI IL 28 E 29 AGOSTO GLI STATI GENERALI DELLA SCUOLA, CON DOCENTI, STUDENTI E FAMIGLIE.

Una "due giorni" in cui parlare di scuola, organizzata dall'Associazione Libera Scuola e da chi la scuola la vive ogni giorno direttamente, come chi ci lavora e chi ci studia, ed indirettamente dalle famiglie degli studenti.

48 ore di tavoli, di confronto tra addetti ai lavori, nel tentativo ambizioso di unire le mille voci della comunità scolastica, per formarne una sola, forte e determinata, che arrivi diretta alle orecchie di Governo ed opposizione.

Dalle numerose e varie categorie di precari ai diplomati magistrale, dal personale Ata all'Afam, dagli studenti alle famiglie degli stessi che stanno vivendo come un incubo l'avvio del prossimo anno scolastico, tutti uniti si confronteranno ed alla fine dei lavori redigeranno il documento programmatico definitivo, che diventerà il manifesto di questa prima edizione degli Stati Generali della Scuola.

La comunità scolastica si riunisce i prossimi 28 e 29 Agosto, presso il camping Baia S.Giorgio, a 4 km da Bari, non solo per contestare con fatti e numeri alla mano l'operato del ministro Azzolina, ma con la voglia e la determinazione di disegnare la scuola del futuro.

Una condivisione tra addetti ai lavori, per la prima volta uniti e non separati per interessi di parte.

Agli Stati generali della scuola hanno aderito oltre 20 associazioni da tutta Italia, sono stati invitati esponenti politici di livello nazionale, prevista la partecipazione di parlamentari.della Commissione Cultura, Scuola e Istruzione.



Presentazione lavori ore 10.00 di venerdì 28 Agosto.