Senato, nasce l'asse ex M5S-FdI. Votano insieme no al decreto Covid

'Asse' di Fratelli d'Italia e una parte di ex Cinque stelle, espulsi di recente dal Movimento per non aver votato la fiducia al governo Draghi, alla prima votazione di un provvedimento al Senato da quando si e' insediato il nuovo esecutivo a maggioranza allargata.



Oltre al 'no' annunciato in aula ed espresso da 16 senatori di FdI, contro il decreto Covid hanno votato 9 senatori espulsi dal M5s e ora al gruppo Misto (Luisa Angrisani, Lello Ciampolillo, Margherita Corrado, Mattia Crucioli, Fabio Di Micco, Bianca Laura Granato, Matteo Mantero, Cataldo Mininno, Fabrizio Ortis).



E' quanto risulta dai tabulati di Palazzo Madama. A loro vanno aggiunti i voti contrari di 2 ex pentastellati, fuori dal Movimento da piu' tempo, cioe' Carlo Martelli e Gianluigi Paragone. In tutto i voti contrari sono stati 27.