"Sente l'eredità paterna". Pier Silvio Berlusconi pensa sempre alla politica..

Pier Silvio Berlusconi e quel desiderio di prendere il posto del padre in politica

Il grande risultato ottenuto da Forza Italia in Abruzzo è piaciuto molto alla famiglia Berlusconi e in particolare a Pier Silvio. Da qui la tentazione di essere sempre più vicino al partito e al segretario Antonio Tajani: "Sta facendo un ottimo lavoro", ha sussurrato il figlio del fondatore ai suoi stretti collaboratori che hanno fatto arrivare "il verbo dell’amministratore delegato Mediaset" alle orecchie dei dirigenti azzurri. Pier Silvio - riporta Repubblica - avrebbe una tentazione, sempre più forte, di avvicinarsi alla politica in un futuro prossimo. E nel frattempo guarda al partito in modo sempre più intenso e con "grande soddisfazione" assicura chi, e sono pochissimi, ha scambiato due chiacchiere con lui.

In casa Berlusconi, Pier Silvio - prosegue Repubblica - è il più tentato dalla politica, al contrario della sorella Marina che lo frena in qualsiasi "tentazione" di questo tipo, la possibilità di vedere un partito in crescita e che potrebbe superare anche la Lega, piace: perché consentirebbe un nuovo approccio nel rapporto con la premier. Una occasione per certi versi non prevista, da qui la voglia ritrovata di investire in Forza Italia e sostenere il lavoro di Tajani in vista delle Europee. "Certo è, che se fino a qualche mese fa Pier Silvio Berlusconi quando ci incontrava a noi di Forza Italia che lo conosciamo da anni ci diceva che per lui la politica era la cosa più lontana, ultimamente invece ci ha detto quanto è importante il partito per la famiglia, e per lui personalmente, come eredità politica del padre", svela un dirigente di Forza Italia.