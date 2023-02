Siccità, il ministro Pichetto sconfessato dalla vice: "Commissario? Non serve"

Forza Italia e Lega litigano anche sulla siccità

Pioggia, correnti fredde e neve sull’Italia dal prossimo weekend saranno ininfluenti sulla siccità che attanaglia da mesi l’agricoltura del Paese. Il settore, già sotto di 6 miliardi di euro per la crisi idrica, è destinato a una nuova estate di grande deficit con crolli produttivi del 10% per gli ortaggi e fino al 30%, in alcune zone, per colture importanti come mais e riso. Lo afferma Cia-Agricoltori Italiani che promuove l’incontro interministeriale convocato il primo marzo dal governo.

Si tratta, si legge una nota, si un’occasione importante" per verificare "la volontà del Governo di affrontare l’emergenza siccità e varare un piano di interventi a breve, medio e lungo termine". Secondo Cia, "come sollecitato nella sua ultima IX Conferenza Economica, occorre finalizzare un piano infrastrutturale di piccoli laghetti e invasi da affiancare alle azioni già previste con il Pnrr e per il riutilizzo a uso agricolo delle acque reflue depurate. Inoltre, serve avviare urgentemente la sperimentazione in pieno campo delle nuove tecniche di miglioramento genetico (New Breeding Techniques - Nbt) e dare al Paese una legge nazionale contro il consumo di suolo".

Ma il dibattito sulla siccità crea non pochi imbarazzi nel governo. In particolare la vice ministra dell'Ambiente Vannia Gava (Lega), smentisce il suo capo, il ministro Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia) sulla necessità di nominare un commissario che abbia tutti i poteri sulla gestione dell’acqua. Come riporta la Stampa: "«Il commissariamento per l’emergenza idrica è il fallimento della politica», attacca la numero due del dicastero. «La situazione climatica continua ad essere anomala e le conseguenze ambientali ed economiche sono gravissime, ma la nomina di un commissario, a meno che non si trovi uno sciamano esperto di danza della pioggia, è una scelta sbagliata», continua sarcastica Gava".