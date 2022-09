Silenzio elettorale rispettato da Meloni. Berlusconi e altri vanno sui social

Sgarbi: "Silenzio elettorale grande stronzata". Tra Berlusconi, Salvini e Calenda: tutti sui social

"Il silenzio elettorale è una grande stronzata". Parola di Vittorio Sgarbi, parlamentare uscente e candidato del centrodestra nell'uninominale di Bologna per il Senato, che alla vigilia del voto per le politiche interviene via Facebook e pubblica o rilancia sulla propria pagina i video-messaggi realizzati in suo sostegno da diversi volti noti. "Parlare ai cittadini, agli elettori, comunicare con loro, in qualsiasi momento, anche dentro ai seggi, è il sale della democrazia", scrive Sgarbi nel post, sottolineando che "il silenzio è una cosa inaccettabile".

La "sentenza" è di Sgarbi ma il suo pare un pensiero condiviso da molti. La Stampa mette in fila le esternazioni arrivate ieri durante la giornata di silenzio elettorale. "Silvio Berlusconi, che in attesa delle classiche esternazioni al seggio (appuntamento per oggi intorno a mezzogiorno a Milano), pubblica un video su TikTok. Nel filmato c’è il solito misto di autocelebrazione e pubblicità: il Cavaliere ammira una sua foto da diciottenne, «avevo anche il fazzoletto nel taschino» (possibile citazione di Giuseppe Conte) e poi conclude «anche adesso dire che non sono male e anche al governo, ve lo assicuro farò molto molto bene». Risultato: 4 milioni di visualizzazioni, parecchie in più dei voti attesi per oggi", punge la Stampa.

Il quotidiano torinese evidenzia come anche Carlo Calenda sia stato attivo su Twitter e Salvini sui social. "Silenzio, in teoria, fino alle 23 di oggi. Bastano centoventi secondi per capire che non sarà così: Carlo Calenda fa il primo tweet della giornata, alle 00.02, scrivendo tra l’altro «La campagna non è finita, ora tocca a voi». In realtà sarebbe finita, ma non per Salvini, che nonostante il gong si rimette sui social". E invece, sottolinea la Stampa, "Giorgia Meloni, invece, tace, l’unico post pubblicato sul profilo Instagram è una foto con la figlia, alla quale ha dedicato la giornata. Messaggio da madre, ma senza riferimenti politici diretti".