Soldi per medici e infermieri. 40 mln stanziati dalla Camera

"Al centro dell'emergenza ci sono state persone che non vogliono essere chiamate 'eroi'. Sono persone normali, che hanno fatto sacrifici straordinari per tutelare la salute dei loro concittadini. Quest'anno vogliamo impiegare 40 milioni restituiti dal bilancio della Camera per dire GRAZIE alle donne e agli uomini del personale sanitario, che hanno lottato per noi contro il Covid. Grazie al presidente Roberto Fico, ai presidenti dei gruppi parlamentari, oltre che ai membri dell'Ufficio di Presidenza di Montecitorio". Cosi' su Facebook il deputato questore del MoVimento 5 Stelle Francesco D'UVA, sull'odg a sua prima firma con il quale la Camera contribuisce alle gratifiche economiche per il personale sanitario in prima linea contro il Covid.

Che cos'è

ORDINE DEL GIORNO AL DECRETO RILANCIO a prima firma del questore Francesco D’Uva, con l’adesione dei componenti delle altre forze politiche dell’Ufficio di Presidenza della Camera e il ruolo attivo dei capigruppo a Montecitorio: con questa iniziativa la Camera dei deputati contribuisce con 40 DEGLI 80 MILIONI delle restituzioni dal bilancio per l’anno 2020 alle gratifiche economiche al personale sanitario impegnato in prima linea nell’emergenza Covid. Le somme confluiranno nell’apposito fondo creato dal Governo.

Come funziona

L’Odg impegna il Governo ad individuare specifiche gratifiche economiche destinate a tutto il personale sanitario impiegato in prima linea contro il Covid, facendo confluire 40 degli 80 milioni delle restituzioni Camera nel fondo, già esistente, creato con il decreto Cura Italia (e modificato dal decreto Rilancio) che destina le relative risorse economiche a forme di remunerazione nei confronti del personale sanitario in servizio durante l’emergenza sanitaria.



Dati

Restituzione bilancio Camera 2020: 80 milioni di euro (avanzo di amministrazione 2019 52 milioni + 28 milioni di avanzi degli esercizi precedenti)

Restituzioni Camera dal 2013: 465 milioni di euro.

Restituzioni Camera scorsa legislatura: 200 milioni di euro.

Restituzioni Camera dall’inizio di questa legislatura: 265 milioni di euro.

Riduzione di spesa complessiva della Camera rispetto all’anno scorso: 1,2 milioni di euro.