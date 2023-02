Solinas come "il trota", ha preso la laurea a Tirana. Per i pm è corruzione

Sardegna, Solinas nei guai per la laurea a Tirana. I pm indagano

Il presidente della Regione Sardegna è finito nei guai per un presunto scambio di "favori", tra lui e un imprenditore. Il governatore avrebbe proposto a Roberto Raimondi e al suo consulente Christian Stevelli un patto di questa natura: voi mi fate laureare all'Università di Tirana e io vi affido un importante incarico pubblico. L'ipotesi di reato per i pm - si legge sul Fatto Quotidiano - è corruzione. I tre sono indagati anche per riciclaggio. Un quarto indagato è l’imprenditore cagliaritano Roberto Zedda, per un secondo filone di indagine che riguarda una compravendita di terreni a prezzi ritenuti gonfiati tra Solinas e Zedda. Per il pm, Solinas, in cambio della nomina di Raimondi, avrebbe ottenuto una laurea honoris causa in Medicina dall’Università di Tirana, una cattedra nella stessa università e un incarico da docente presso la Link University di Roma.

Di sicuro Raimondi, - prosegue il Fatto - direttore della scuola di dottorato di ricerca dell’Università pubblica di Medicina di Tirana, “Professor presso il Dipartimento di Sanità pubblica”, nonché “professore straordinario a tempo determinato” all'Unilink, ateneo privato con sede a Roma, a settembre scorso era stato nominato da Solinas all’Eni Cbc Bacino del Mediterraneo, incarico da 140mila €all'anno per 5 anni. E non senza polemiche, visto che il capo dei progressisti Massimo Zedda, in consiglio Regionale aveva chiesto se Raimondi fosse stato in passato coinvolto nello scandalo “Panama Papers”. Una risposta che non era mai arrivata, ma che l’interessato aveva seccamente smentito. Quello con la laurea è rapporto difficile per Solinas, soprannominato non a caso il “Trota sardo”: prima di essere eletto, vantava solo un “diploma d’eccellenza” in sociologia risalente al 17 maggio 2006, ricevuto dalla “Università Leibnitz di Milano”. Un titolo di studio non riconosciuto dal Miur.