Sondaggi: calano FdI, Pd e M5S. Giù anche la Lega. Stabile FI

Sondaggi politici, FdI in calo. Cala anche il M5S. Stabile FI

Fratelli d'Italia in calo, così come il Pd di Elly Schlein e il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. Niente balzo in avanti nemmeno per la Lega di Matteo Salvini. Sono questi i dati principali emersi dal nuovo sondaggio settimanale Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Nello specifico, rispetto alla scorsa settimana, il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,3% e passa dal 28,7% al 28,4%. In calo dello 0,2% anche il Pd. Discesa dello 0,4% per il Movimento Cinque Stelle: dal 16,5% cala al 16,1%. La Lega si attesta invece al 10,2%. Stabile Forza Italia al 6,4%. In crescita, in controtendenza, Azione al 4%.