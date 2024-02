Sondaggi: due grandi partiti salgono, tre crollano. Cambia tutto. I nuovi dati

Azione e AVS sopra il 4%. Corre Democrazia Sovrana Popolare



Tornano a cresce Fratelli d'Italia e Pd nell'ultimo sondaggio Swg per il tg de La7. In calo invece Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia. Sopra la soglia del 4% - prevista per le elezioni europee - Alleanza Verdi e Sinistra e Azione. Continua a salire Democrazia Sovrana Popolare di Marco Rizzo.



