Sondaggi Europee, Cateno De Luca primo. Risultati clamorosi. Eccoli

Sondaggi Europee, secondo il M5S davanti a Italia Viva. La Lega batte Fratelli d'Italia. Flop del Pd

Quasi 4.700 voti online in 24 ore. Il sondaggio di Affaritaliani.it sulle prossime elezioni europee ha riscosso un grande interesse tra i lettori. E i risultati sono davvero sorprendenti. Al primo posto con il 35,16% il Fronte delle Libertà - Sud chiama Nord di Cateno De Luca, segno che il progetto sta crescendo e sta prendendo piede in modo molto forte e potrebbe essere la vera sorpresa dell'8-9 giugno.

In seconda posizione, molto distaccato, il M5S con il 16,56% seguito da vicino da Italia Viva di Matteo Renzi con il 15,26%.

Tra gli altri partiti, da segnalare la Lega che supera Fratelli d'Italia, il flop del Pd battuto dal Movimento Indipendenza di Gianni Alemanno. Molto male anche Forza Italia, sotto il 2%, e malissimo Azione e Alleanza Verdi Sinistra. Quasi al 3% Democrazia Sovrana Popolare.

“È un primo dato che ci inorgoglisce. È ringrazio Affaritaliani.it di averci inserito a differenza di quei ‘giornaloni’ che stanno facendo di tutto per censurarci", commenta con Affaritaliani.it Cateno De Luca, leader del Fronte delle Libertà - Sud chiama Nord. "C’è grande entusiasmo, sempre più coinvolgente. Il ‘Fronte della Libertà’ sarà presente alle elezioni europee e vi sorprenderemo. ‘Meno Europa e più Sovranità’, basta essere schiavi delle politiche europee che, con la complicità del governo italiano, stanno tagliando la sanità e calpestando i diritti delle nostre famiglie. Saremo in campo per fare una vera e propria operazione verità e portare anche in Europa la buona amministrazione che da sempre contraddistingue Sud chiama Nord. Ho amministrato 5 comuni, mentre oggi abbiamo gente che ci governa e nella vita non ha mai amministrato nemmeno un condomino”.