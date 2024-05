Sondaggi Europee: FdI primo partito. Renzi e Bonino sopra il quorum

EUROPEE: HUMAN INDEX (EMG/VIS FACTOR), FDI SI CONFERMA PRIMO PARTITO. STATI UNITI D’EUROPA SOPRA IL QUORUM

Con il 27,2% delle intenzioni di voto Fratelli d’Italia si conferma il primo partito e aumenta il consenso rispetto alle elezioni del 2022. E’ quanto emerge dallo Human index, il super indicatore che fa convergere i dati delle ricerche demoscopiche di EMG e quelli del web e social listening di Vis Factor.



A seguire il Pd al 21,3% e il M5S che si attesta al 15,8%. Poi Forza Italia e Lega entrambe all’8,5%. La lista Stati Uniti d’Europa viene rilevata al 5%, Sinistra Italiana e Verdi al 3,7% e Azione al 3,5%.



Sul versante del gradimento dei leader al primo posto Giorgia Meloni con il 40,2%, seguita da Antonio Tajani al 33,4% e da Giuseppe Conte al 32,1%. Fuori dal podio Matteo Salvini con il 26,9%, Elly Schlein al 23,8% ed Emma Bonino al 21,7%.



“A 5 settimane dal voto i dati iniziano a consolidarsi. Fratelli d’Italia resta saldamente il primo partito mentre il Pd riesce ad attestarsi sopra la soglia del 20%, a distanza di sicurezza dal Movimento 5 Stelle. C’è in atto una bella sfida tra Forza Italia e Lega, entrambe potrebbero superare il risultato del 2022. Man mano che si andrà avanti emergerà una polarizzazione che chiarirà chi supererà la soglia del 4%, come nel caso degli Stati Uniti d’Europa che fino ad ora si mantengono saldamente al di sopra del quorum”, così Fabrizio Masia, Ad di Emg.



“La classifica del gradimento dei leader rispecchia l’andamento delle iniziative politiche dei giorni scorsi. Giorgia Meloni, con il discorso forte e chiaro della conferenza programmatica conferma di essere il leader maggiormente in sintonia con gli italiani, seguita da Antonio Tajani, i cui toni moderati e fermi sembrano essere sempre più apprezzati. Matteo Salvini ed Elly Schlein non hanno ancora una identità chiara in questa campagna elettorale e faticano ad entrare nella top tre. Bene anche Emma Bonino, leader più gradito tra i piccoli partiti”, così Tiberio Brunetti, fondatore di Vis Factor.



La ricerca è stata condotta da Emg e Vis Factor tra il 25 aprile e il 1 maggio. Per quanto riguarda la rilevazione di Emg il campione è di 2.000 casi, mentre Vis Factor ha monitorato 4121 canali tra facebook, instagram, threads e X.