Sondaggi, FdI al 27%. Testa a testa Salvini-Tajani. Il M5S tallona il Pd

Sondaggi, regge l'asse in Europa che ha portato all'elezione di von der Leyen. Ma le destre radicali...

Le elezioni europee si avvicinano sempre di più e le previsioni per il voto in vista di giugno fanno emergere un chiaro avanzamento delle destre radicali, emblematici in questo senso sono stati gli esiti delle elezioni in Portogallo e in Olanda su tutti. Per la prima volta la destra potrebbe conquistare più di un quinto dei seggi nel nuovo Parlamento europeo. Ma non sarà un’onda, non così forte, almeno, da stravolgere gli equilibri a Strasburgo. A dirlo è una ricerca di Ipsos per Euronews che riporta Il Corriere della Sera. Dai sondaggi effettuati nei Paesi europei e frutto di qualcosa come 26mila interviste, emerge una proiezione sul nuovo Parlamento Ue. Oltre all'avanzamento delle destre, con però alcune divisioni all'interno dei vari raggruppamenti, si mantengono stabili i popolari, la stima è di 177 seggi e socialisti e democratici (136). Calano i verdi (55), sale la sinistra (42). A tre mesi dal voto europeo arretra ma tiene la grande coalizione (popolari, socialisti e liberali) che cinque anni fa aveva eletto Ursula von der Leyen. Difficile, non impossibile, l’asse tra Ppe, conservatori e sovranisti.

A livello italiano, invece, si registrano dei cambiamenti: anche piuttosto significativi. Giorgia Meloni ha svelato il suo obiettivo per le Europee di giugno: "Punto al 26% — ha detto ieri —. Una vittoria se confermassi quel risultato". E il sondaggio realizzato da Ipsos per Euronews e riportato da Il Corriere - fa felice la premier. Fratelli d’Italia è il primo partito, con il 27%. Ci sono ben otto punti sul secondo, il Partito democratico di Elly Schlein (al 19%). Ma i 5 Stelle si avvicinano, pericolosamente dal punto di vista di Schlein, al Pd: con il 17,4% il Movimento di Giuseppe Conte è appena 1,6 punti sotto i dem. Ha recuperato terreno rispetto alle politiche di due anni fa. Nel centrodestra Forza Italia e Lega sono appaiati, stessa cifra: 8,2%. Ci sono poi - conclude Il Corriere - i tre partiti dell’ex terzo polo: Italia viva (3,4%), Azione (3) e +Europa (2,6) sono tutti sotto la soglia di sbarramento del 4%.