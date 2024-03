Sondaggi, FI sorpassa la Lega. Stabile FdI. Recupera il Pd di Schlein

Ecco gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto

Forza Italia mette il turbo, cala la Lega, stabile FdI, guadagnano i dem: è questo lo scenario fotografato dall’ultima Supermedia Youtrend/Agi. Come scrive Repubblica, al momento la situazione è: Fratelli d’Italia 27,6%, Forza Italia 8,2%, Lega 8,1%. Tra FdI e Forza Italia si posizionano i due principali partiti di centrosinistra, sostanzialmente stabili: il Pd al 20,1% (guadagna un decimo), il M5S al 16% (invariato).

Chi perde – e tanto – sono Avs e Azione. L’Alleanza tra verdi e sinistra, ricorda Republica, era al 4,2% e ora piomba al 3,7, mentre Carlo Calenda cede ancora di più: sei decimi che lo fanno scendere al 3,3%, lontano dalla soglia del 4 utile per le Europee e affiancato ora a Italia Viva di Matteo Renzi, neo-alleato di +Europa accreditata invece del 2,7%. Per il partito di Magi e Bonino, conclude Repubblica, sfumano due decimi, ma non è effetto dell’accordo con l’ex premier: i dati sono stati registrati prima. La Supermedia è calcolata sulla base dei sondaggi Demopolis (data di pubblicazione: 21 marzo), Eumetra (21 marzo), Ipsos (28 marzo), Noto (19 marzo), Piepoli (22 marzo), SWG (18 e 25 marzo) e Tecnè (16, 22 e 25 marzo).