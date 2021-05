Sondaggi, Fratelli d'Italia e Lega accelerano. Male Pd-M5S. Draghi vola. Trend

Sondaggi, Fratelli d'Italia e Lega accelerano. Male Pd-M5S. Draghi vola

La Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni crescono. Pd-M5S scendono. Mario Draghi e il suo governo bene, Giuseppe Conte primo politico (ma cala), mentre Speranza supera Giorgia Meloni. I trend by Ipsos.

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini sale

La Lega di Matteo Salvini resta al primo posto nei sondaggi (Ipsos di Pagnoncelli per il Corsera) con il 22,4%, con un trend in crescita (+0,5%).

Sondaggi, Fratelli d'Italia super: Giorgia Meloni raggiunge il Pd di Enrico Letta (che cala)

Fratelli d'Italia raggiunge il Partito democratico al secondo posto nei sondaggi (Ipsos di Pagnoncelli per il Corsera). I due partiti politici sono la prima volta appaiati: Fdi di Giorgia Meloni al 19,4% in ulteriore aumento (+0,5%), e il Pd, in flessione di 1,5%. M5s segue (15,4%): anche il Movimento Cinque Stelle di Luigi Di Maio e Giuseppe Conte è in calo (-0,6%). Poi Forza Italia con il 7,7% (-0,3%). Un elettore su due sceglie il centrodestra, mentre quasi uno su tre sceglie il centrosinistra e poco piu' di uno su sei il M5s.

Sondaggi, Draghi e il governo: su la fiducia

Il governo e il premier Mario Draghi crescono nei dati del sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera: l'indice di gradimento dell'operato del governo (64) e del premier Draghi (66) "fanno segnare un netto miglioramento" (8 punti). In particolare, spiega Nando Pagnoncelli, l'esecutivo raggiunge il livello piu' elevato dal suo insediamento (era pari a 62). Secondo il sondaggista, il motivo di questo balzo e' da attribuire all'avanzamento della campagna vaccinale. Sul fronte degli orientamenti di voto.

Sondaggi, Giuseppe Conte primo (ma cala). Speranza supera Giorgia Meloni

Gradimento dei leader politici: Giuseppe Conte resta al primo posto secondo i trend di questi sondaggi (indice 51), ma è in flessione di 4 punti rispetto allo scorso mese e di 10 punti da febbraio, quando si e' conclusa la sua esperienza di governo. Al secondo posto, distanziato di 13 punti, si colloca Speranza (in aumento di 2 punti) che scavalca Giorgia Meloni stabile a 37. Seguono Matteo Salvini (31), Toti (30), Enrico Letta (28), Silvio Berlusconi (25) e Carlo Calenda (24)