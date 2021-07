Sondaggi, la lite fra Grillo e Conte premia: M5s su. La Meloni sale ancora

SONDAGGI, LA LITE NEL M5S PORTA PUNTI (+0.6) 16.7%. LA MELONI SUL COLLO DI SALVINI

Prosegue il riavvicinamento tra le prime tre liste, con Fratelli d’Italia che accorcia ancora il distacco sulla Lega a meno di mezzo punto. La Lega resta prima al 20,5%, seguito da FDI con il 20,1%. La Supermedia di questa settimana realizzata da YouTrend per AGI, ricavata dai sondaggi nazionali avvenuti dal 17 al 30 giugno sulle intenzioni di voto, conferma la tendenza delle ultime settimane.

Emerge però un nuovo dato interessante che riguarda il Movimento 5 Stelle, tornato al centro dell'agenda con lo scontro Grillo-Conte: questo recupero di visibilità sembra aver giovato ai consensi del Movimento milanese che, in attesa di conoscere gli esiti definitivi del suddetto scontro al vertice tra il garante e l'ex premier, ha dato se non altro una dimostrazione di vitalità che mancava da diverso tempo. I “5 stelle” crescono dello 0,6% e si attestano al 16,7%. Il PD rosicchia lo 0,4% ed è al 19,2%. Per le coalizioni, il Centrodestra è al 48,9% (-0,4) mentre la maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi è salda al 73,6% (+0,1).

SUPERMEDIA LISTE

Lega 20,5 (-0,5)

FDI 20,1 (+0,5)

PD 19,2 (+0,4)

M5S 16,7 (+0,6)

Forza Italia 7,6 (+0,2)

Azione 3,2 (+0,1)

Italia Viva 2,2 (-0,4)

Sinistra Italiana 1,9 (=)

Art.1-MDP 1,8 (=)

+Europa 1,7 (+0,2)

Verdi 1,6 (-0,2)

SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO

Maggioranza Draghi 73,6 (+0,1)

di cui:

- giallorossi (PD-M5S-MDP) 37,7 (+1,0)

- centrodestra (Lega-FI-Toti) 28,8 (-0,8)

- centro liberale 7,1 (=)

Opposizione dx (FDI) 20,1 (+0,5)

Opposizione sx (SI) 1,9 (=)

SUPERMEDIA COALIZIONI POL18

Centrodestra 48,9 (-0,4)

Centrosinistra 26,3 (+0,3)

M5S 16,7 (+0,6)

LeU 3,7 (=)

Altri 4,4 (-0,5)

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 17 al 30 giugno dagli istituti Demopolis, EMG, Ipsos, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 1° luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.