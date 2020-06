Sondaggi, Lega cala: sempre più vicina al Pd. Sale Italia Viva: TUTTI I DATI

Sondaggi, Lega scende ancora: è a un passo dal PD - ULTIMI SONDAGGI POLITICI

Prosegue anche questa settimana il calo della Lega che si porta al 23,8%. Il partito di Matteo Salvini è a un passo dal PD che è stabile aL 22,2%. Li divide una percentuale ridottissima: 1,6%. Arretra anche il Movimento 5 Stelle (15,6%), in una fase di tensioni interne, e flettono leggermente anche Fratelli d'Italia (14,0%) e Forza Italia (7,5%). Fanno registrare, invece, un saldo positivo rispetto alla scorsa settimana, Italia Viva (3,0%), +Europa (2,7%) e La Sinistra (2,4%).

Sondaggi: Lega in testa ma vicinissima al Pd. Tutti i dati dei partiti

Ecco le percentuali dell'ultimo sondaggi Ixè e le variazioni rispetto al precedente

Lega da 24,3 a 23,8%

PD da 22 a 22,2%

M5S da 16,1 a 15,6%

Fratelli d’Italia da 14,2 a 14%

Forza Italia da 7,9 a 7,5%

Italia Viva da 2,7 a 3%

+Europa da 2,2 a 2,7%

Europa Verde da 2,2 a 2%

Azione da 0,9 a 1,2%



Sondaggi leader: Conte in flessione, ma sempre in testa col 55% di fiducia

Si conferma la flessione della fiducia nel Presidente del Consiglio, che scende al 55%. In seconda posizione resta il Presidente del Veneto, Luca Zaia, pur arretrando di 2 punti, al 49%. Tra i leader di centro destra, scendono Giorgia Meloni (32%) e Silvio Berlusconi (22%), resta invece stabile Salvini (29%). Nell'area del centro sinistra, si rafforzano Zingaretti (26%) e Renzi (12%), mentre scende da ormai da quattro settimane Luigi Di Maio (21%).In una fase di primi bilanci, con la curva dei contagi e dei ricoverati in costante flessione, si registra una netta promozione della gestione dell'emergenza Covid da parte del Governo, giudicata molto o abbastanza buona dal 65% degli italiani. Seppure la preoccupazione sia molto ridimensionata. la maggioranza dei cittadini ha interiorizzato le misure di prevenzione, e ritiene fondamentale mantenerle scrupolosamente anche in questa fase. DI fronte all'eventualità di un vaccino disponibile, il 61% ritiene probabile sottoporvisi.