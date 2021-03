Sondaggi, M5s: 7 su 10 vogliono Conte leader. Di Maio e Di Battista ai minimi

Il M5s continua nella sua guerra interna. Sono tanti i problemi ancora da risolvere per i grillini. Resta il nodo legato alla piattaforma Rousseau e a Davide Casaleggio e la questione dei ribelli in Parlamento è ancora tutta da decifrare. Ma per la base del Movimento c'è una certezza. Lo certifica un'indagine condotta da Demos - si legge su Repubblica - secondo la quale i grillini vogliono un solo leader, bocciato il Direttorio. È ciò che pensano 6 elettori su 10, mentre meno di 4 (per la precisione, il 37%) preferirebbero un organo direttivo formato da 5 persone. Come mostra il sondaggio di Demos, la figura di Conte sembra aver ricostruito un clima di maggiore fiducia, intorno al partito. Oltre il 70% dei suoi elettori, infatti, afferma di non aver dubbi sulla scelta di Giuseppe Conte come nuovo capo politico . Gli altri leader raccolgono frammenti di consenso. Luigi Di Maio: il 6 per cento. Di Battista, Crimi, lo stesso Grillo: la metà.

Il M5S, nelle intenzioni dei suoi elettori, si presenta, quindi, come un soggetto politico “personalizzato”. La base grillina - prosegue Repubblica - vuole anche mantenere le alleanze per le Regionali e le Comunali con il Pd e LeU. Un terzo della persone sondate, ritiene opportuno costruire un patto solido e stabile con il Pd, in vista delle prossime elezioni. Mentre quasi il 40% preferirebbe un’alleanza senza vincoli. Quasi l’esatto inverso di ciò che pensano gli elettori del Pd, tra i quali il 40% si dice favorevole a realizzare una coalizione, mentre il 30% preferirebbe un’intesa, senza rinunciare alla propria autonomia. Tuttavia, circa il 70% della base dei due partiti immagina e vorrebbe un percorso comune. Pur mantenendo la propria specificità e la propria autonomia.