Sondaggi, Meloni batte tutti (nettamente). Classifica: chi vince e chi perde

Fiducia nei leader politici, il sondaggio di Affaritaliani.it



La premier Giorgia Meloni batte tutti nettamente nella classifica della fiducia dei leader politici. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. La presidente del Consiglio guida la classifica con il 50,7% in rialzo. Staccata, al secondo posto, Elly Schlein che supera Giuseppe Conte (il leader del Movimento 5 Stelle è in terza posizione). Quarto Antonio Tajani e quinto Matteo Salvini. All'ultimo posto Matteo Renzi con il 29,8% e battutto dal suo ex alleato Carlo Calenda.



Nella sfida diretta Meloni-Schlein, la premier guadagna in una settimana lo 0,3% e arriva al 59,6% contro il 40,4% della segretaria del Pd.



Tra i partiti, stabile Fratelli d'Italia, la Lega sale e sfiora il 10%, in calo Forza Italia. Il Pd risale al 19,8%. Giù il M5S al 15,6%.