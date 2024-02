Sondaggi, Meloni con FdI cala ancora. Sale il M5s

Sondaggi partiti politici

Cattive notizie per Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Nel giorno in cui il Centrodestra probabilmente perderà per un soffio le elezioni regionali in Sardegna, il partito della premier lascia per strada mezzo punto, attestandosi al 27,7%. E' quanto risulta dai sondaggi di Sgw de La7.

Il Partito democratico di Elly Schlein flette dello 0,1 e tiene il 20%. Il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte guadagna lo 0,3 e si porta al 15,6%.

Piccolo passettino in avanti per la Lega di Matteo Salvini che si porta all'8,1%. Forza Italia di Antonio Tajani resta stabile al 7,1%.