Sondaggi: Meloni e partiti. Risultati inattesi. Cambia tutto. I nuovi dati

Sondaggi, oltre il 9% Azione-Italia Viva, Pd sopra il 15%, arretra il M5S



L'arresto del super-latitante Matteo Messina Denaro fa risalire la fiducia nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, vede il consenso in ripresa al 51,9% dal 51,2, dopo che la scorsa settimana la fiducia nella premier era precipitata a causa del mancato rinnovo dello sconto sul prezzo della benzina.



Tra i partiti Fratelli d'Italia risale al 28,5%. Continua il buon momento della Lega al 9,5%, sopra il livello delle elezioni del 25 settembre. In ripresa anche Forza Italia. Il Pd torna sopra quota 15% mentre perde qualcosa il Movimento 5 Stelle. Molto bene Azione-Italia Viva sopra il 9%.