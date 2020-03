Sondaggi Meloni, Fratelli d'Italia sorpassa il M5S. Il sondaggio-rivoluzione

FDI: IL PARTITO DI MELONI AL 13,3%, SUPERA L'M5S AL 12,5%

Fratelli d'Italia, partito guidato da Giorgia Meloni, supera il M5S. Lo afferma un sondaggio Winpoll-Scenari Politici pubblicato dal quotidiano Libero. Secondo la rilevazione, infatti, FdI si attesterebbe al 13,3 per cento, mentre il Movimento fondato da Beppe Grillo scenderebbe al 12,5.

Si tratta di un dato che "per la prima volta in chiave nazionale", scrive Libero, "testimonia il trend anticipato con i voti reali delle ultime tornate regionali: l'exploit di FdI, che diventa terzo partito italiano scalzando dal podio proprio i grillini scivolati drammaticamente, nel giro di due anni, dal primo posto, con la "preistorica" percentuale del 32% delle Politiche del 4 marzo 2018, al quarto". Per quanto riguarda gli altri partiti, la Lega di Matteo Salvini è al 31,1%, Forza Italia al 4,6. Quanto al centrosinistra, il Pd è al 22,9%, Italia Viva al 3, La Sinistra al 2,9.