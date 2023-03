Sondaggi, Meloni o Schlein? Chi vince? C'è un colpo di scena

Chi preferisci tra le due leader? Vota

Elly Schlein recupera terreno su Giorgia Meloni nella sfida diretta tra le due leader. Nell'ultimo sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, la presidente del Consiglio, nella sfida diretta, resta nettamente avanti ma perde in una settimana lo 0,4% e cala al 60,4%. La segretaria del Partito Democratico in ripresa al 39,6% (+0,4%).

Tra i partiti, perde terreno Fratelli d'Italia mentre la Lega risale al 9,5%. Giù anche Forza Italia. Sale ancora il Pd e arriva al 18,4% mentre i 5 Stelle perdono terreno al 15,4%. Terzo Polo al 9% secco.