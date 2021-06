Sondaggi, Meloni sorpassa Salvini. Gli elettori di cdx vogliono Giorgia leader

Mentre il Paese è alle prese con l'emergenza Coronavirus e le sue conseguenze anche da un punto di vista economico, il governo Draghi continua a lavorare su diversi fronti, ma chi guadagna più consensi in termini elettorali è proprio chi non fa parte dell'attuale esecutivo, vale a dire la leader di Fdi, il capo dell'opposizione. Secondo un sondaggio Demos, infatti, - si legge su Repubblica - Giorgia Meloni è la leader di cdx designata dagli elettori, molto staccato Matteo Salvini, gli italiani che dichiarano di votare a destra preferiscono chiaramente lei. Nel complesso, la leader di coalizione preferita appare Meloni. Indicata da quasi un terzo della base di Centrodestra. Seguita da Matteo Salvini, con circa un quarto di sostenitori.

Invece - prosegue Repubblica - a favore di Berlusconi si esprime una quota molto più residua: 6%. Si tratta, ovviamente, di misure coerenti con il peso elettorale dei partiti. Come emerge, in modo più accentuato, quando si considerano le specifiche scelte di voto. In questo caso, infatti, ciascuno esprime una preferenza esplicita e prioritaria verso il capo del “proprio” partito. A conferma che oggi non c’è “un” Capo riconosciuto e condiviso, nel Centrodestra. Né, a maggior ragione, nell’area (attualmente) di governo. Che associa soggetti molto diversi e distinti. In qualche misura, distanti. E in forte evoluzione.