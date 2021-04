Sondaggi, meno 5,5 punti percentuali persi dalla Lega in un anno

L’influenza dei sondaggi sull’azione di maggioranza e opposizione

Le intenzioni di voto riportate settimanalmente dai sondaggi, attendibili o meno che siano, rappresentano uno strumento con cui le forze politiche si confrontano quotidianamente. Il passaggio di testimone tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, con la conseguente formazione di una nuova maggioranza molto ampia, ha comportato un’evoluzione per molti partiti anche dal punto di vista del gradimento degli elettori riportato dai sondaggi.

-5,5 punti percentuali persi dalla Lega in un anno.

Nella nuova maggioranza tuttavia non mancano differenze e frizioni. Ogni partito infatti ha il bisogno di distinguersi dagli altri agli occhi dei propri elettori, rivendicando i risultati ottenuti. Negli ultimi giorni, ad esempio, si è aperto un dibattito molto forte intorno al tema del coprifuoco e sulle mozioni di sfiducia presentate contro il ministro della salute Roberto Speranza. In questo contesto il peso dei sondaggi è tutt’altro che marginale, sia per conoscere lo stato di salute dei vari partiti sia per comprendere le loro mosse.

Il consenso ai partiti da gennaio 2020 ad oggi

Media delle percentuali raccolte dai singoli partiti politici nei sondaggi svolti ogni mese





fonte openpolis