Sondaggi, numeri clamorosi. Molti colpi di scena. Guarda le nuove tabelle

Sondaggi, è Schlein e non Conte il vero antagonista del governo



Il vero antagonista del governo di Centrodestra guidato da Giorgia Meloni è Elly Schlein e non Giuseppe Conte. Gli italiani non hanno dubbi, come dimostra il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Il 78,3% degli intervistati indica la segretaria del Pd come vero antagonista dell'esecutivo mentre a scegliere l'ex premier e leader del M5S è solo il 21,7% del campione.



Nella settimanale sfida diretta tra Meloni e Schlein, la premier resta nettamente in testa ma perde lo 0,4% scendendo al 59,2% contro il 40,8% della leader Dem. Tra i partiti, Fratelli d'Italia scivola al 29,1%, Lega sostanzialmente stabile, così come Forza Italia. Il Pd risale e torna sopra il 20%. In rialzo anche i 5 Stelle al 15,8%.