Sondaggi: Pd al 20%, torna a cresce FdI. Lega giù. La tabella

Il PD torna al 20%, FdI ancora in crescita

La rilevazione di Sondaggi BiDiMedia di maggio mostra una lieve ripresa del PD; prosegue invece il trend positivo per FdI e M5S e negativo per la Lega.

I Democratici si riportano al 20%; anche se non è tornato sui livelli precedenti alla caduta del Conte II, il PD mostra una buona ripresa dopo l’avvento di Enrico Letta alla segreteria. Prosegue il trend di crescita del M5S, che si attesta sopra al 15%, come non accadeva da circa un anno.

Calano le formazioni di governo Liberali (Azione e Italia Viva, solo +Europa è stabile) così come Art.1-MDP, il partito della sinistra che esprime il ministro Speranza.

Maggio è stato un mese difficile per le forze del Centrodestra facenti parte della maggioranza. La Lega cala ancora al 21,7%, l’impressione è che presto potrebbe aprirsi la lotta per la posizione di primo partito. Scende anche FI, che torna al 7,5%. Una perdita di consensi da parte del Cdx di governo rischia di aumentare le tensioni all’interno dell’esecutivo.

Il partito più in forma del momento continua ad essere Fratelli d’Italia, che sale fino al 16,7% questo mese. La formazione di Giorgia Meloni senza dubbio si avvantaggia per essere unica opposizione a destra.

All’altro capo dell’emiciclo politico, perde 2 decimi Sinistra Italiana, a conferma di come non sempre essere opposizione sia sufficiente.

Affluenza stabile al 60,5% secondo la rilevazione BiDiMedia, ma crescono gli indecisi: quasi un italiano su 3 è incerto su che partito votare o se recarsi alle urne.