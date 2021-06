Sondaggi, Pd supera Salvini-Meloni. Letta: "1° partito dopo 4 anni". I numeri

Meloni supera Salvini ma Letta vola al primo posto nei sondaggi

"Io non credo ai sondaggi, ma santo cielo erano 4 anni che un sondaggio non dava il Pd primo partito italiano!". E' quanto ha detto Enrico Letta parlando all'assemblea degli iscritti del Pd a Taranto. "Ora lo lasciamo da parte, ma Ipsos è il miglior sondaggista italiano, aver dato per la prima volta, dopo 4 anni, il Pd davanti a tutti vuol dire che ci siamo, che ce la giochiamo, che non è vero che siamo ai margini di chissà che cosa". "Per me è la prima volta assoluta da segretario nazionale del partito prendo la parola a una assemblea di iscritti vera, non con quel cavolo di Zoom. Finalmente ci vediamo tutti, è fondamentale".

"Sono alla mia prima uscita, avrei potuto scegliere di andare a casa mia o in un'altra zona senza problemi. Ma ho fatto una scelta emblematica, perché l'Italia deve risarcire Taranto per quello che è successo e per quello che non è successo, lo faremo".

"Ho ascoltato cose dure, difficili, critiche, ma la politica con la quale vinceremo è questa: non incontrare solo quelli che ci applaudono. La politica con la quale vincere sarà entrare nel profondo del Paese e delle sue contraddizioni", aggiunge il segretario Pd.

"Il nostro punto di riferimento sono i Democratici americani e Biden e il messaggio che sta dando, che non è possibile che l'1% dei ricchi del suo Paese non paghi le tasse e non contribuisca alla redistribuzione nel Paese - conclude -. E' un messaggio che facciamo nostro".

Sondaggi, Pd di Letta primo partito davanti a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Lega di Salvini terza

Il Pd di Enrico Letta è il primo partito nei sondaggi e la Lega di Matteo Salvini scivola al terzo posto superata da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che si piazza alle spalle del Partito Democratico. E' quanto rivela un Sondaggio Ipsos pubblicato su 'La Stampa'.

Lega-Forza Italia insieme? Crollano. Assist per Giorgia Meloni

La federazione all'interno del Centrodestra tra Lega-Forza Italia? Rischia di non essere un buon affare per Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Almeno secondo i sondaggi (Emg-Different), che raccontano di un calo complessivo per i due partiti uniti, rispetto a una situazione in cui restino separati. A guadagnarci sarebbe in primis Giorgia Meloni. Ma oltre a Fratelli d'Italia, se ne gioverebbero altri partiti: da Coraggio Italia a Noi con l'Italia, sino a Italia Viva e Azione.

I sondaggi politici (Emg-Different per Adnkronos) legati alle prime rilevazioni sulla futura federazione tra Lega e Forza Italia raccontano di una ''partenza lenta''. "Molto dipenderà da come sarà presentato e comunicato" il nuovo soggetto che prenderà la luce ma il progetto al momento non sembra scaldare gli elettori di centrodestra. Se infatti il 56% si dice favorevole all'unione tra i partiti di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, l'analisi dei flussi elettorali mostra delle criticità. Basandosi sulle intenzioni di voto la Lega infatti è accreditata del 21,5%, mentre Forza Italia del 7%. La federazione però toglierebbe voti ai due partiti, arrivando solo al 23,8% (-4,7% rispetto alla somma di Lega e Fi).

Sondaggi, Mario Draghi e il governo volano

Secondo la rilevazione settimanale, premier Mario Draghi e governo fanno segnare un nuovo record positivo, rispettivamente al 70,8 (+2) e al 68,8 (+2,9). Per quel che riguarda i partiti, il Pd risulta il primo partito con il 20,8 (+0,8) seguito da FdI 20,5 (+1) e Lega 20,1 (-0,4).

Tra gli altri partiti rilevati dai sondaggi Ipsos, Art.Uno 1,4 (-0,2); SI 1,8; +Europa 1,3 (-0,3); Iv 1,8; Azione 2,8. Europa verde 1,2; Forza Italia 9,2 (-0,6); M5s 14,2 (- 0,6). Per le coalizioni, il centrosinistra 'allargato' viene dato al 45,3 e il centrodestra al 49,8.