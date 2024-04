Sondaggi, record negativo per la Lega all'8,1%, Pd ad un soffio dal 20%

Sondaggi, FdI risale al 27,8%. La battaglia per il 4% che vale i posti nel Parlamento Ue

Le Europee si avvicinano e ad un mese e mezzo dalle elezioni cambiano decisamente gli equilibri per quanto riguarda i vari schieramenti politici. Il confronto tra le stime di otto istituti di ricerca dell'ultima settimana, evidenzia in maniera ancora più marcata il sorpasso ormai avvenuto di Forza Italia ai danni della Lega. I numeri di Tecné, Swg, Eumetra, TP, Piepoli, Demos, Quorum, Noto e Ipsos non si discostano troppo l'uno dall'altro. Il partito fondato da Silvio Berlusconi - riporta Termometro politico - forte anche dell’unione con Noi Moderati raggiunge l’8,5%. Quello di Salvini, invece, scende a un nuovo record negativo, l’8,1%. Risale e si stabilizza il principale componente della coalizione di governo, Fratelli d’Italia, che è al 27,8%.

Termometro Politico



Nell'area di Sinistra, invece, non si registrano grandi cambiamenti. Gli equilibri dell'opposizione restano più o meno gli stessi di una settimana fa. Il Pd non riesce ancora a raggiungere il 20% e in media è sempre a un soffio, al 19,9%, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna qualche decimale, andando al 16,3%. Esattamente alla pari, al 3,8%, sono Azione, in ascesa, e l’Alleanza Verdi Sinistra, in leggero calo. Più forte, ma in deciso arretramento, è la lista Stati Uniti d’Europa, che con il 4,9% otterrebbe molto meno della somma di +Europa e Italia Viva.