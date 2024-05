Sondaggi, Meloni torna a salire

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni in lieve crescita. Il Partito democratico di Elly Schlein in leggero calo. E' quanto emerge dal sondaggio di Swg del Tg La7. Piccola crescita anche per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. La Lega di Matteo Salvini in flessione. Giù anche Forza Italia di Antonio Tajani.