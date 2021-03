Sondaggio governo, numeri clamorosi. Nessuno l'avrebbe mai detto...

PARTECIPA AL SONDAGGIO DI AFFARITALIANI.IT



Il neo guardasigilli, la costituzionalista Marta Cartabia, batte tutti, secondo il "Borsino dei Ministri" realizzato su un campione di 1.000 persone da Euromedia Research. La neo titolare del dicastero della Giustizia è il ministro di cui gli italiani si fidano di più con un indice di fiducia di 40.5. La giurista lombarda supera di poco il titolare dello Sviluppo Economico, il leghista Giancarlo Giorgetti, secondo a 39,5. Slitta al terzo posto il ministro della Cultura Dario Franceschini, primo nei precedenti rilevamenti, col 39,2.



Fuori dal podio il tecnico Vittorio Colao (ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale) che secondo la ricerca di Ghisleri e Davi si piazza al quarto posto col 38,1. Quinta, secondo l'indagine condotta in collaborazione con l'agenzia di comunicazione Klaus Davi & Co, la confermata titolare degli Interni Luciana Lamorgese (33,9), tallonata da un'altra donna, la ministra per il Sud Mara Carfagna (32,8). Un altro tecnico, Daniele Franco (ministro dell'Economia e delle Finanze), segue col 32,2, di poco davanti al riconfermato ministro della Salute Roberto Speranza (31,9).



Buon piazzamento per il leghista Massimo Garavaglia, ministro per il Turismo, nono col 31,5 mentre chiude la top ten il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, col 30,7. Fuori dai magnifici dieci ci sono nomi di peso come Enrico Giovannini (ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), che si piazza in tredicesima posizione con un indice di fiducia del 28,7, così come i tecnici Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione) e Roberto Cingolani (ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), rispettivamente quattordicesimo (28,0) e quindicesimo (27,9).



Il neo ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli si piazza invece sedicesimo (27,3) sopravanzando Maria Stella Gelmini (ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie). Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è solo in 20ma piazza (indice 22,6) ma è primo per quel che riguarda la notorietà, con un indice di 95. Chiude la classifica il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà (20,8).