Sondaggio, Salvini batte Letta su riaperture e coprifuoco

La maggioranza netta degli italiani si schiera con Matteo Salvini e con la Lega nella sfida quotidiana con Enrico Letta e con il Partito Democratico sul tema delle riaperture e del posticipo o cancellazione del coprifuoco ora fissato alle ore 22. Sono i principali risultati del sondaggio realizzato da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Spienza di Roma - per Affaritaliani.it. Il 58,3% degli intervistati sceglie la linea Salvini-Lega, con Letta-Pd il 41,7% del campione.



Il 60,1% degli italiani ritiene che dopo tre mesi di governo Draghi rispetto al governo Conte ci siano delle sostanziali differenze nella guida del Paese. Non vede alcun cambiamento una minoranza: il 39,9%.



Gli italiani, infine, apprezzano la scelta di Salvini di entrare e restare nell'esecutivo Draghi. Solo il 32,8% del campione, infatti, date le iniziative messe in atto dal governo, pensa che la Lega dovrebbe uscire e fare opposizione. Contro questa ipotesi, e quindi a favore della permanenza di Salvini al governo, ben il 67,2% degli italiani.