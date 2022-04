Sondaggio, Lega in forte ripresa. Salvini mette le ali e tallona il Pd

Sondaggio, stabile FdI, in discesa il Pd



Balzo della Lega di Matteo Salvini. Nell'ultimo sondaggio per la trasmissione Porta a Porta, in onda su RaiUno, il Carroccio è salito dell'1% dal 9 marzo al 5 aprile tornando al 18% e tallonando il Pd di Enrico Letta in calo dello 0,5 al 19,5%. Stabile in prima posizione Fratelli d'Italia al 21%. In cuona crescita (+1,5%) anche il Movimento 5 Stelle al 13,5%. Stabili al 7 e al 4% Forza Italia e Azione.