Sondaggio partiti: colpo di scena! I dati ai tempi del coronavirus. Salgono...

La parola giusta è disorientamento. In tempo di emergenza coronavirus con l'Italia bloccata da Nord a Sud scendono tutti i principali partiti nelle intenzioni di voto realizzate da Swg il 9 marzo.



La Lega perde un altro 0,3% arretrando al 30,6%, anche il Pd torna a scendere dopo l'avanzata inziata con la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna: 19,6% (-0,3). M5S al 13,4%, in calo dello 0,3%. Pure Fratelli d'Italia arresta la corsa e torna al 12% (-0,1). Forza Italia scivola al 5,5% dal 5,7.



Salgono invece tutti i partiti minori: Sinistra MdP, Italia Viva, Azione, Verdi, Più Europa (tranne Cambiamo!).