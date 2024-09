Ue, Fitto vice-presidente a Bruxelles una vittoria di Meloni. Ma Ursula e la Commissione "nemiche" dell'Italia

Partiti, la Lega resta sopra Forza Italia. In calo Azione



Per la maggioranza netta degli italiani, oltre il 61%, la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, in questo momento è "nemica" dell'Italia. E' "amica" del nostro Paese solo per il 38,9% del campione. E' quanto risulta dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.



La nomina di Raffaele Fitto a commissario e vice-presidente dell'esecutivo europeo, secondo il 71,8% degli italiani è stata una vittoria per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una sconfitta per la premier soltanto per il 28,2% degli intervistati.



Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, il Centrodestra è sostanzialmente stabile. Anche Pd, M5S e Alleanza Verdi Sinistra registrano pochissime variazioni. Calo per Azione.