Spi Cgil Lombardia, Zanolla: "Bene la nomina di Stanzione in Cgil Milano"

Spi Cgil Lombardia, Zanolla: "Importante ci sia la voce di un giovane"

“Come Spi Cgil Lombardia salutiamo con favore che un giovane come Luca Stanzione sia stato eletto segretario della CGIL Milano – afferma Valerio Zanolla, Segretario Generale dello SPI CGIL Lombardia in occasione della nomina.

“L’intera CGIL sta intraprendendo la strada del cambiamento ed è davvero importante che proprio in una delle città motrici del lavoro in Italia ci sia la giovane voce di Stanzione a far sì che tutti possano essere ascoltati”.