Stop al Superbonus, Fraccaro: "Migliaia di famiglie finiranno sul lastrico"

Fraccaro (M5S): "La maggior parte dei nostri elettori vorrebbe che uscissimo dalla maggioranza"

Il Superbonus, provvedimento-bandiera del M5S, continua a far discutere. L'ex ministro Riccardo Fraccaro se ne sta occupando per conto del Movimento e critica duramente l'esecutivo: “Il governo non può rovinare migliaia di famiglie”.

In una intervista a Il Fatto Quotidiano, Fraccaro attacca l'intenzione di “smontare” l'incentivo per i lavori edili: “E' una misura che, al di là dell'apprezzamento che ha ricevuto anche in Europa, va nella direzione giusta in un periodo in cui a tutti evidenti il dramma del surriscaldamento globale e la crisi energetica. In più, il Superbonus garantisce una crescita dell'economia, perché l'edilizia è un avoltano per il Pil”.

Il Superbonus si unisce alla questione delle armi e a quella dell'inceneritore come nodi critici nel rapporto tra M5S e maggioranza. Tuttavia, Fraccaro non scioglie il dubbio sulla possibile uscita dall'esecutivo: “Non è questione di singoli provvedimenti, ma di prospettiva politica (…) So bene che la maggior parte dei nostri elettori preferirebbe che uscissimo dalla maggioranza. Su questo, credo che dovremo dar loro una risposta chiara e non ondivaga in questi mesi, sicuramente prima della pausa estiva. Qualsiasi sia questa posizione andrà motivata con chiarezza e senza esitazioni”.

Rispetto alla scissione di Di Maio, Fraccaro ammette: “Sono un parlamentare del M5S, ma ho sofferoto la scissione. Ho grande stima per Di Maio, gli auguro ogni bene. Non dimentico quello che abbiamo ottenuto insieme. Sì, mi è dispiaciuto vedere andare via tanti colleghi, con molti di loro ho un rapporto di amicizia che non verrà certo meno”.