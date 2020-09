Su quota 100 FdI sta con la Lega. La Russa ad Affari: "Va rinnovata"

"Quota 100 non va messa in discussione e va mantenuta". A dirlo è il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa ad Affaritaliani.it. "Ha ragione Matteo (Salvini, ndr), che si è speso più di noi su questo tema. Ma, anche se FdI non ne ha fatto un ritornello, siamo sempre stati a favore. E quindi se fossimo al governo oggi rinnoveremmo quota 100".



Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, La Russa è categorico: "Riteniamo che sia un modo per spendere soldi dello Stato non per cercare di creare nuovi posti di lavoro ma per privilegiare l'assistenzialismo, visto che nel 70% dei casi il reddito di cittadinanza va o a persone che non ne hanno bisogno o a chi lo abbina al lavoro in nero. Bisogna invece incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro. E comunque così com'è stato formulato, senza alcun controllo o riscontro, il reddito di cittadinanza è solo una presa in giro. Abbiamo visto uomini e donne delle Forza Armate andare a portare i banchi nelle scuole e i fratelli imputati per l'omicidio di Willy al mare e in barca. Assurdo", conclude il senatore di Fratelli d'Italia.