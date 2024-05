Superbonus, blitz governo in commissione. Ininfluente il "no" di Forza Italia

In questo modo i componenti passano da 19 a 20

Blitz del governo al Senato per salvare la maggioranza che rischia di non avere i numeri in commissione Finanze, dove è in corso il voto sugli emendamenti al decreto Superbonus. Forza Italia è pronta a votare contro il governo. Dalla commissione Giustizia viene allora chiamato in fretta e furia il senatore di Fratelli d’Italia, Salvatore Sallemi: in questo modo i componenti passano da 19 a 20, con la prospettiva di salvare la maggioranza anche in caso di voto contrario da parte del senatore di Fi, Claudio Lotito.

Protestano le opposizioni: “E’ uno scandalo, il presidente Garavaglia (Lega, ndr) ha facoltà di aumentare il numero di componenti della commissione per garantire l’equilibrio tra maggioranza e opposizione. Ma in questo caso è un blitz per salvare il governo”, dice la senatrice del Pd, Beatrice Lorenzin.