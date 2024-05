Superbonus, la minaccia di Tajani: "Senza modifiche, no in commissione"

"È giusto difendere i conti pubblici, è giusto chiudere una stagione che è stata gestita malissimo, ma non puoi dare delle regole retroattive"

"Voteremo contro se non sarà modificato" il dl Superbonus. Lo ha detto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani al margine dell'incontro con Confcommercio a Roma parlando degli emendamenti modificativi presentati da Fi e del voto in Commissione. "Se si trovano soluzioni positive - ha aggiunto - sono sempre pronto ai compromessi. I nostri senatori sono pronti a confrontarsi da stamattina".

"In questi giorni ho dovuto fare qualche polemica perché non mi piace la Sugar tax, non mi piace che si affronti la questione del Superbonus con regole retroattive. È giusto difendere i conti pubblici, è giusto chiudere una stagione che è stata gestita malissimo, ma non puoi dare delle regole retroattive. Così finisce la fiducia dei consumatori, dei cittadini, degli investitori nei confronti delle istituzioni". Lo ha detto il segretario di Fi e vicepremier, Antonio Tajani, durante un incontro organizzato a Roma da Confcommercio in vista delle elezioni europee.



"È una questione di principio, se c'è una regola e la vuoi cambiare la puoi cambiare, ma gli effetti del cambiamento valgono dal momento in cui la modifica viene approvata. Quanto alla tassa sullo zucchero già c'è quella europea, non credo che dobbiamo aggiungerne altre. Non porta grande indotto, questo rischia di aumentare, senza alcun vantaggio, il prezzo di tante bibite, anche quelle realizzate con prodotti italiani come quelle che fanno le nostre cooperative, che fanno succhi di frutta, quindi andremmo a colpire anche qui un prodotto italiano" ha aggiunto.