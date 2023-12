Superbonus, FI insiste. Tajani ad Affari: "Proroga per i lavori oltre il 70%"

Tajani ad Affaritaliani.it: "Una scelta di buon senso a tutela di cittadini onesti"

"Siamo favorevoli ad una breve proroga per permettere la conclusione di lavori che hanno superato il 70% nella Legge di Bilancio per il 2024 o nel Milleproroghe. Una scelta di buon senso a tutela di cittadini onesti". Con queste parole il segretario di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sul Superbonus la questione sia chiusa o Forza Italia ritenga che vada prevista una proroga in Legge di Bilancio.

Dalle 19 la Commissione Bilancio del Senato si riunisce con la prospettiva di andare a oltranza, per arrivare a votare il mandato al relatore nel corso di lunedì 18 dicembre. Il calendario, frutto dell'intesa tra governo, maggioranza, e opposizioni, prevede poi l'approdo del testo in Aula a Palazzo Madama mercoledì 20.

Restano però ancora alcuni nodi da sciogliere: la possibilità allo studio dei tecnici del Mef che venga ampliato il tesoretto a disposizione delle misure parlamentari - al momento ammonta a 100 milioni - e quella che in extremis venga aggiunta una norma sullo stato avanzamento lavori del Superbonus edilizio 110%.

In due giorni di lavoro la Commissione ha votato 1.500 emendamenti delle opposizioni al testo base, scartandoli tutti. Restano da votare i 17 emendamenti depositati dai relatori, i 4 del governo e i testi comuni sottoscritti dalle opposizioni con misure contro la violenza sulle donne. Successivamente si potrà procedere con il voto sul mandato al relatore.