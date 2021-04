Tajani: "Forza Italia resta nel Cdx. Nessuna alleanza con la sinistra"

"Non abbiamo mai pensato di fare un'alleanza di governo con il Partito Democratico. Ora stiamo collaborando insieme perché c'è un'emergenza nazionale, ma noi siamo e restiamo nel Centrodestra alternativi alla sinistra". Con queste parole il vice-presidente di Forza Italia Antonio Tajani, intervistato da Affaritaliani.it, replica alle parole del segretario del Pd Enrico Letta che, ieri, non ha escluso un'alleanza in futuro con il partito fondato e guidato da Silvio Berlusconi.

"Il sistema elettorale è maggioritario e i nostri alleati sono gli altri partiti del Centrodestra, non la sinistra con la quale stiamo temporaneamente collaborando con lealtà. Ma siamo e saremo diversi. D'altronde è stato proprio Berlusconi a fondare il Centrodestra". Quanto al fatto che Pd e Forza Italia governino insieme in Europa, come ha detto Letta, Tajani osserva: "In Europa c'è una maggioranza della quale fanno parte anche socialisti e liberali, ma si tratta di un piano diverso. Roma non è il Parlamento europeo".

"Capisco il problema del Pd alleato dei 5 Stelle, che cosa vogliono fare? Vogliono rompere con i grillini? Non mi pare proprio, visto che sono schierati a sinistra e che propongono lo ius soli e la legge Zan. Siamo nettamente differenti. Forza Italia è il centro del Centrodestra e non è possibile alcuna alleanza elettorale e politica con la sinistra e il Pd", conclude Tajani.