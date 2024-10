Manovra, Tajani ad Affaritaliani.it: "Trovare 10 miliardi tra i 1.000 della spesa pubblica per tagliare le tasse è possibile"

"Ci sono 625 deduzioni e decontribuzioni, che costano oltre 100 miliardi, tante delle quali si disperdono in mille rivoli senza reale impatto o utilità"



"Sì, le tasse vanno ridotte". Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani lo ribadisce con forza in una dichiarazione ad Affaritaliani.it. E alla domanda su come reperire le risorse per abbassare la pressione fiscale, il segretario di Forza Italia risponde: "Tra i 1.000 miliardi di spesa pubblica, credo si possano trovare i 10 miliardi per la Legge di Stabilità, ovvero l’1% della spesa. Ad esempio, ci sono 625 deduzioni e decontribuzioni, che costano oltre 100 miliardi, tante delle quali si disperdono in mille rivoli senza reale impatto o utilità. Anche Confindustria riconosce questo problema. Poi le privatizzazioni e la tassa sui giganti del web", conclude Tajani.

Sulle polemiche dei giovani leghisti a Pontida che lo hanno insultato, con le scuse di Salvini che ha duramente ripreso i suoi, Tajani ad Affaritaliani.it ha detto che vale quanto scritto ieri sera su X: "Grazie Matteo Salvini. Anche per me ogni alleato è un amico. La lealtà è il principio sul quale si regge la coalizione di centrodestra al governo dell'Italia".