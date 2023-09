Tajani offre un seggio a Sbarra. Forza Italia 'corteggia' la Cisl

FI, la carta Cisl per sognare la doppia cifra alle Europee

Antonio Tajani tenta il colpaccio. In vista delle elezioni eueopee, le prime per gli azzurri dopo la morte di Silvio Berlusconi, il ministro degli Esteri si gioca il suo futuro politico. E, in questa chiave, va letta l'offerta di Forza Italia di una candidatura in Calabria, quindi nella circoscrizione meridionale, a Luigi Sbarra, leader della Cisl.

Sbarra, in questo primo anno di governo Meloni, è sempre stato molto moderato rispetto alle posizione degli altri princiapli sindacati. E ha anche attaccato Maurizio Landini, Cgil, contro gli scioperi preventivi. Sarebbe dunque una figura chiave e importantissima per fare un ottimo risultato al Sud, dove gli azzurri sono molti forti (soprattutto in Calabria dove hanno la guida della Regione).

Tajani punta alla doppia cifra alle Europee di giugno 2024 e sta lavorando per aprire le liste alla società civile oltre che a figure di primissimo piano come Sbarra. La strategia prevede anche un listone con altri partiti minori che si rifanno al Ppe, come l'Udc di Lorenzo Cesa e Noi Moderati di Maurizio Lupi.