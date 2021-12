Tampone per i vaccinati nuova misura del governo? Ecco la verità

Tampone ai vaccinati (nelle scorse ore le parole di Locatelli) e obbligo generalizzato per le mascherine all'aperto? Per il momento non è all'ordine del giorno. Lo dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Il vaccino contro il covid per i bambini sotto i 5 anni potrebbe invece arrivare ad aprile.

Covid: Costa, tamponi ai vaccinati? Non all'ordine del giorno

Il tampone ai vaccinati in particolari situazioni di assembramento durante le festivita'? "In questo momento non e' un tema all'ordine del giorno": lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa a Sky Tg24. "Non e' un tema sul tavolo del ministero. L'introduzione del super Green pass che crea una differenza tra chi si e' vaccinato e chi no - ha argomentato Costa - credo che sia un elemento di sufficiente tutela per affrontare le prossime settimane. Credo che introdurre il tampone per chi si e' vaccinato diventa una misura difficile da gestirle e complicata da attuare. Dobbiamo avere fiducia nel vaccino. Al momento - ha concluso - dobbiamo proseguire con le regole e le misure che ad oggi abbiamo adottato".

Covid: Costa, no obbligo generalizzato mascherina all'aperto

Sull'obbligo della mascherina all'aperto "credo che la scelta migliore sia lasciare agli enti locali, ai territori, la possibilita' di valutare. Se dovessimo introdurre noi l'obbligo della mascherina all'aperto quest'obbligo varrebbe per tutti, anche per chi che vive in una comunita' di 100 abitanti e forse finiremmo con l'introdurre una regola che avrebbe poco senso se diffusa su tutto il territorio nazionale". Cosi' il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa ospite di Sky Tg24.

Vaccino: Costa, ragionevole in aprile anche per under 5

"E' ragionevole pensare che a marzo-aprile ci possa essere un vaccino anche per gli under 5": lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa ospite di Sky Tg24.