Tassa sulle banche, Tajani ad Affari: "Nessuna pressione dai figli di Silvio"

"Deducibilità. Una tantum. Esclusione delle piccole banche dal provvedimento". Sono le modifiche alle quali sta lavorando Forza Italia per correggere in Parlamento il provvedimento sugli extraprofitti delle banche. Lo dichiara ad Affaritaliani.it il segretario del partito fondato da Silvio Berlusconi, Antonio Tajani.



In merito alle presunte pressioni dei figli di Berlusconi su Forza Italia, soprattutto per Mediolanum, il ministro degli Esteri e vicepremier - interpellato da Affaritaliani.it - assicura: "Non c'è stata alcuna pressione".