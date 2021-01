Taverna, "Renzi insensato, soffre Conte". Il premier leader 5s? Sarei onorata"

La crisi di governo è stata scongiurata con la fiducia a Conte in Senato, ma i numeri sono deboli e servono rinforzi per proseguire con questo esecutivo. Lo sa bene Paola Taverna, vicepresidente del Senato ed esponente di spicco del M5s. “La maggioranza - si legge sul Fatto Quotidiano - ha dato un segnale di compattezza attorno a Giuseppe Conte, e questa è la cosa fondamentale. Renzi ha agito in modo insensato, quindi non saprei dare una spiegazione razionale. Però direi che l’obiettivo fosse far cadere il presidente del Consiglio. E credo che dietro ci fossero soprattutto ragioni personali. Lui soffre Conte, diciamo. La maggioranza ha sempre provato a confrontarsi con Renzi e ad ascoltare le sue ragioni. Si sperava di non dover difendere a oltranza Conte. Dopodiché lui è andato avanti, e martedì con il voto di fiducia gli è arrivato un segnale chiaro. La crisi si è aperta per le decisioni di un singolo".

Sui voti provenienti da Forza Italia. "È doloroso - prosegue Taverna al Fatto - doversi occupare di una crisi politica mentre c’è un’emergenza economica e sanitaria. Quei due voti hanno risposto a una richiesta di aiuto per il Paese. Nel 2018 ci siamo presentati con un progetto e degli obiettivi da raggiungere. Questa legge elettorale ci ha imposto di rivolgerci ai partiti, chiedendo chi volesse percorrere un pezzo di strada con noi, e così abbiamo formato due governi. Conte ha seguito la stessa via, proponendo un patto di legislatura fondato sull’esigenza di portare l’Italia fuori da un incubo e di dare risposte ai cittadini. Non ci vedo nulla di scandaloso a formare una nuova maggioranza su queste basi. Si va avanti solo con Conte premier. Lui è la sintesi di ogni mio discorso. È un’eccellenza, un cittadino che solo il Movimento poteva indicare per Palazzo Chigi. Lui leader del M5s? Ne sarei onorata".